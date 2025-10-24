Se elevan a 18 los casos de DNC en Girona, con uno nuevo en el Alt Empordà

Archivo - Plan de vacunación de dermatosis nuclear contagiosa (DNC). - GENERALITAT - Archivo

GIRONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha anunciado que se ha detectado un nuevo caso de dermatosis nuclear contagiosa (DNC) en el Alt Empordà (Girona), por lo que se elevan a 18, 17 en esta comarca y otro en el Gironès (Girona), informa en un comunicado este viernes.

Además, la Conselleria y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca han acordado levantar las restricciones en Osona (Barcelona), tras confirmarse que el caso sospechoso era negativo.

Por otro lado, el departamento ha presentado a la Comisión Europea el nuevo plan de vacunación contra la dermatosis nuclear contagiosa (DNC), que incluye vacunar en varias zonas de Catalunya.

El objetivo es garantizar la vacunación de "buena parte de la cabaña de bovino catalana", teniendo en cuenta las zonas de más riesgo por proximidad con los brotes.

También se tendrán en cuenta las características de los animales y se priorizarán las vacas reproductoras de leche y de carne, al ser "los animales más vulnerables".