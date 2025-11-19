Agro.- España es la "primera potencia del sector de la restauración" de la UE, según Cajamar

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; el director adjunto de Investigación del Ivie, Joaquín Maudos, el director territorial de Cajamar en Cataluña, Martín Tomás, y el director de Estudios y Publicaciones de la Fundación Grupo Cajamar,Ignacio Atance - CAJAMAR

España es la "primera potencia del sector de la restauración" de la Unión Europea (UE), con una aportación al producto interior bruto (PIB) del país de unos 67.000 millones de euros y 1,4 millones de empleados, según un informe de Cajamar presentado este miércoles en Barcelona, informa la entidad.

El documento engloba el análisis de las empresas y establecimientos que ofrecen al consumidor alimentos y bebidas preparados para su consumo fuera del hogar o que son elaborados por estos para envío y/o consumo en el hogar.

Muestra que el valor añadido bruto (VAB) del sector es un 4,8% superior al de antes de la pandemia, y que está formado por 245.975 empresas, el 7,6% del total, de las que el 73% son microempresas y el 0,1%, grandes empresas.

El sector español de la restauración aporta el 20,4% del VAB del sector en el conjunto de la Unión Europea y concentra el 15,3% de los trabajadores, y el banco ha señalado que el mayor peso del VAB respecto al empleo "es un indicador de su mayor productividad en relación con la media de la UE".

Por otro lado, Catalunya (18,5%), Andalucía (15,5%) y Madrid (15,4%) concentran la mitad del VAB que genera el sector, y suman más del 50% de los trabajadores, mientras que Baleares, con el 12,1% lidera el peso de este sector en la economía, seguida de Canarias, con el 9%.