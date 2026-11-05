Eurecat presenta IA, robots y sensores para anticipar riesgos en el campo en Expo Agritech

Estand de Eurecat en Expo Agritech - EURECAT

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat está presente en el congreso Expo Agritech para presentar soluciones de inteligencia artificial (IA), robótica y sensórica para monitorizar y anticipar riesgos en el campo, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebra este miércoles y jueves en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), y se centra en la innovación tecnológica para los profesionales del sector agrícola.

Entre las tecnologías que muestra Eurecat está un robot terrestre autónomo para la monitorización del estado de los cultivos y el transporte de frutas en terrenos irregulares, equipado con sistemas de percepción 3D, localización y navegación autónoma para la comprensión del entorno.

La responsable de Negocio del Mercado Alimentación de Eurecat, Carol Benedí, ha explicado que la integración de información sobre el cultivo, el suelo, el agua y las condiciones ambientales permite "desarrollar modelos predictivos y herramientas de apoyo a la toma de decisiones".

Eurecat también muestra un nuevo asistente inteligente que facilita la gestión diaria de las explotaciones agrícolas desde el móvil, mediante la voz o el texto, gracias a la aplicación de la inteligencia artificial.

EURECAT ANDALUCÍA

La directora de Eurecat Andalucía, Verónica Ramírez, ha explicado que, en Málaga, el centro tecnológico "Eurecat conecta conocimiento y tecnología con la empresa para impulsar la innovación en los sectores agroalimentario, industrial, energético y de la bioeconomía".

"Ayudamos a la industria agroalimentaria a transformar sus principales desafíos en rentabilidad operativa", ha añadido.