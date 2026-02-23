Agro.- Las exportaciones agroalimentarias catalanas superan los 16.900 millones en 2025 (+7,5%)

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones agroalimentarias en Catalunya alcanzaron un nuevo "máximo histórico" superando los 16.900 millones de euros en 2025, un 7,48% más en valor y un 7,95% en volumen respecto a 2024.

Así lo han explicado en una rueda de prensa este lunes el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, y la directora general de Prodeca, la empresa pública que promociona los alimentos catalanes, Dèlia Perpiñà, quienes han puesto en valor los resultados en un contexto de "volatilidad comercial" por los aranceles y la peste porcina africana (PPA).

"En un entorno extremadamente incierto, hemos tenido unas exportaciones agroalimentarias de récord histórico. Desde 2017, las exportaciones agroalimentarias se han comportado de forma más elevada que la media española y de la Unión Europea", ha destacado el conseller.

Ha puntualizado que estas cifras récord todavía no reflejan la totalidad del impacto de la PPA en el territorio al irrumpir a finales de año.

Sin embargo, ha pedido "prudencia" y ha mostrado su confianza en que los resultados de cara a 2026 no sean tan negativos.

LÍDER EN ESPAÑA

Con 16.903 millones de euros exportados, Catalunya recuperó en 2025 la primera posición como comunidad autónoma exportadora agroalimentaria, después de perder esa plaza en 2024 en favor de Andalucía.

Las exportaciones catalanas representaron el año pasado el 21,88% del total estatal y crecen por encima del conjunto de España (+4,06%) y de la Unión Europea (+1,04%).

El agroalimentario se mantiene como el tercer sector económico exportador de Catalunya, por detrás de las semimanufacturas y los bienes de equipo, y ya aporta el 16,77% del total exportado del territorio.

RÉCORD DE EMPRESAS EXPORTADORAS

Actualmente, Catalunya cuenta con un superávit comercial del 104% en el ámbito agroalimentario, una dinámica que mantiene un ritmo constante desde 2019.

En 2025 también se ha alcanzado un nuevo récord de empresas exportadoras regulares en este campo, con 3.225 compañías (32 más que el año anterior) y 317 que se han incorporado a la actividad comercial.

DIVERSIFICACIÓN COMERCIAL

Catalunya exportó en 196 mercados en 2025, concentrados especialmente en la Unión Europea (62,81% de las exportaciones), con un crecimiento del 6,06% y una incidencia mayoritaria en Francia, Portugal, Italia y Alemania.

En paralelo, los mercados terceros registraron un incremento del 9,97%, con repuntes destacados en Oriente Medio (+39,35%), Asia (12,29%) y África (11,66%).

Por su parte, el comercio con Estados Unidos ha sido condicionado por la entrada en vigor el 7 de agosto del arancel del 15% sobre la mayoría de productos alimentarios europeos, lo que ha hecho caer el valor exportado un 15,55% desde su aplicación, aunque en el conjunto anual la reducción se ha moderado con un -3,01%.