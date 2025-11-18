La fábrica de canelones que el Govern recibió como herencia intestada se subastará en febrero

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de canelones de la Generalitat, procedente de una herencia intestada, saldrá a subasta pública el 25 de febrero a las 10, ha informado la Conselleria de Economía y Finanzas este martes en un comunicado.

El precio mínimo de adquisición del 100% de las acciones de la empresa, así como del local comercial y la plaza de aparcamiento propiedad de la misma, es de 228.306 euros, mejorables al alza.

Se venderá Fabricación de Alimentos, SA, sociedad unipersonal (Fadaic), una empresa de fabricación artesanal de canelones y lasañas de Ripollet (Barcelona), en activo, y su patrimonio incluye un local comercial y una plaza de aparcamiento en el mismo municipio.

El importe que se obtenga de esta venta, una vez se liquiden todos los bienes de la herencia de la que proviene, se destinará a fines de carácter social, habitacional, asistencial y cultural.

El plazo para presentar solicitudes de participación será de 30 días naturales desde este martes, cuando se ha publicado el anuncio de la subasta, por lo que el plazo se alargará hasta el 17 de diciembre.

El nuevo propietario deberá garantizar la continuidad de la actividad de la empresa y de todos sus trabajadores durante un año.