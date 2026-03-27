Agro.- Familia Torres, primera bodega española en el 'The World's Most Admired Wine Brands 2026'

Archivo - Cuarta y quinta generación de Familia Torres - JORDI ELIAS - FAMILIA TORRES - Archivo

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres es la primera bodega española del ranking de 'The World's Most Admired Wine Brands 2026' que ha hecho público la revista británica Drinks International, informa en un comunicado este viernes.

En esta ocasión, la compañía ocupa la tercera posición global del listado, una "sólida presencia histórica" en este ranking internacional, en el que se ha mantenido entre los cinco primeros puestos en las 16 ediciones publicadas hasta la fecha.

Con esta tercera posición en 2026, el jurado de 'The World's Most Admired Wine Brands' ha destacado los rasgos que, a su juicio, definen a Familia Torres: "su historia centenaria, su proyección internacional y su liderazgo en sostenibilidad".

Por su parte, Drinks International resume esta visión al señalar que "pocas familias del vino han combinado longevidad, alcance global y liderazgo medioambiental como Familia Torres".

La revista británica elabora cada año este ranking a partir de una encuesta realizada a un centenar de profesionales del sector del vino de todo el mundo, que van cambiando para garantizar una representación justa del sector a nivel global.

MIGUEL A. TORRES

El presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, ha explicado que es "especialmente significativo" que Drinks International valore positivamente el papel de la bodega, ha dicho, como uno de los defensores más firmes de la sostenibilidad y la acción climática en la industria del vino.

"Llevamos años invirtiendo de forma decidida en energías renovables, en la gestión responsable del agua y en la recuperación y reutilización del CO2 de la fermentación del vino con el objetivo de salvaguardar la viticultura para las próximas generaciones", ha agregado.