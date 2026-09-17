La FCAC alerta de una caída de hasta el 35% en la cosecha de maíz en Catalunya

Archivo - Imagen del logo de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. - FCAC - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) prevé una caída de entre el 30 y el 35% en la cosecha de maíz por "afectaciones importantes" en varias explotaciones y zonas productoras de Catalunya, como los daños de la araña roja y problemas de polinización.

Los primeros datos proporcionados por las cooperativas cerealistas apuntan que, sobre una previsión inicial de unas 335.000 toneladas de producción, la cosecha se reducirá a unas 215.000 toneladas de maíz, informa la entidad en un comunicado este jueves.

El responsable de cereales de la FCAC, Antoni Llaràs, ha afirmado que la araña roja y una mala polinización por las altas temperaturas "perjudicaron el desarrollo del fruto y está provocando pérdidas significativas de producción".

Asimismo, ha criticado que los agricultores no pudieron disponer de medios fitosanitarios como la abamectina para el control de la plaga de araña roja "a pesar de que el sector lo solicitó".

La FCAC tiene previsto reunirse con la Conselleria de Agricultura para plantear posibles medidas de apoyo a los afectados, ya que uno de los aspectos que también preocupa es el que este tipo de daños no tienen cobertura a través de las líneas actuales del seguro agrario.