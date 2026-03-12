Agro.- La FCAC pide medidas para paliar la subida de costes derivada del conflicto en Oriente Medio

Imagen del logo de la FCAC. - FCAC

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha reclamado al Govern medidas para paliar el impacto derivado del conflicto en Oriente Medio, tal como se hizo hace 4 años en el contexto de la guerra en Ucrania, explica este jueves en un comunicado.

La entidad ha alertado que el conflicto en la región está "tambaleando" los mercados energéticos y generado subidas de precio que afectan a inputs del sector agrario, como la gasolina agrícola, que en una semana ha aumentado su precio un 22,13%, o fertilizantes, así como al suministro de electricidad y gas natural, que lo han hecho en un 550,45% y 55,2%, respectivamente.

El vicepresidente del organismo, Xavier Plé, ha alertado de que "esta situación afecta directamente a los costes de las explotaciones agrarias y la industria agraria, que se podrían acabar trasladando a lo largo de la cadena de valor de la alimentación".

En este sentido, y durante una reunión mantenida este jueves con el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y otras entidades del sector, la FCAC ha reclamado ayudas directas para las explotaciones y medidas de apoyo a la agroalimentación, además de rebajas fiscales a la energía y líneas de financiación que permitan hacer frente a las mayores necesidades de liquidez.

"Es imprescindible la coordinación de los instrumentos a nivel español y catalán, y que las ayudas no impliquen una tramitación compleja y lleguen con un carácter urgente a sus destinatarios", añade la agrupación.