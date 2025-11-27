Agro.- La Fundació Familia Torres organiza una cata solidaria en beneficio de Actua

Archivo - Sede de Familia Torres. - FAMILIA TORRES - Archivo

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Familia Torres ha organizado para el próximo 11 de diciembre una cata de vinos solidaria en beneficio de la cooperativa de acción social Actua, informa este jueves.

Esta cooperativa, con sede en Vilafranca del Penedès (Barcelona), trabaja por la igualdad de oportunidades y el bienestar de la infancia, y la actividad tiene un precio de 24 euros que se destinarán íntegramente a la entidad.

La actividad se hará en la Sala Trade Lab de Familia Torres y en la cata se probarán los vinos Fransola, Waltraud, Clos Ancestral, Jean Leon 3055 Rosé y Jea Leon Vinya Le Havre.