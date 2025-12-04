Agro.- Ganaderos catalanes viven con preocupación el avance de la PPA: "Nos cogió desprevenidos"

El ganadero y responsable del sector porcino del sindicato agrario Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, en su granja de cerdos en Ivars d'Urgell. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Los ganaderos catalanes viven con preocupación el avance de la peste porcina africana (PPA) en el territorio, por ahora con 9 casos confirmados y más de medio centenar de jabalíes hallados muertos: "Nos cogió desprevenidos", explica en declaraciones a Europa Press el propietario de una granja en Òdena (Barcelona).

El nerviosismo del sector escaló este miércoles, después de que los Agents Rurals encontraran una cincuentena jabalíes muertos en la zona de Collserola (Barcelona) donde se han registrado los casos confirmados, y critican que el sector llevaba tiempo avisando de la posible llegada de la enfermedad.

"Se iba diciendo desde hace tiempo que es una enfermedad que si no íbamos con cuidado, volvería. Además, España tiene una población de jabalíes muy poco controlada", argumenta el ganadero, que prefiere mantener el anonimato y teme que el foco se expanda a otras provincias y perjudique negocios con países terceros.

VENTAS POR DEBAJO DEL COSTE DE PRODUCCIÓN

El responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, que también es propietario de una granja de cerdos en Ivars d'Urgell (Lleida), alerta de la carne de cerdo se está vendiendo por debajo del coste de producción.

"Nos cuesta 1,35 euros el kilo y se está vendiendo a 1,20 euros en toda España. No sabemos cuánto durará las pérdidas, que seguramente aumentarán", asevera.

Ante el avance de la enfermedad, el sindicato reclama favorecer la salida de los cerdos sanos hacia los mataderos, controlar la población del jabalíes en el territorio, agilizar ayudas para las granjas y negocios afectados y medidas de prevención y bioseguridad en las explotaciones catalanas, entre otras acciones.

Argumenta que los cerdos de las 39 granjas que se encuentran en el radio de 20 kilómetros desde el punto en el que se han detectado los casos positivos "han dado negativo en las pruebas", por lo que podrían ir a sacrificio y consumo normal, aunque la situación genera incertidumbre y reticencias entre los mataderos.

SOBREPOBLACIÓN DE JABALÍES

Saltiveri hace hincapié en que ahora los esfuerzos deben centrarse en controlar el foco y evitar la propagación del virus, pero insiste en la necesidad de activar medidas para reducir la población de jabalíes en Catalunya.

"Hay que reducir la población de fauna salvaje en toda Catalunya, porque cuantos más jabalíes hay, más riesgo existe de propagar la PPA y de aumentar los daños en la agricultura y en el tráfico, que también se están produciendo", sostiene.

LÍNEAS DE AYUDAS

El Govern, a través del Institut Català de Finances (ICF), contempla una línea de emergencia por valor de 50 millones de euros para aliviar a granjas y negocios vinculados al sector porcino que hayan salido perjudicados a raíz de la PPA.

En paralelo, este miércoles la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, ha anunciado que el Govern abrirá una línea de ayudas de 10 millones de euros --ampliables a otros 10 millones-- para hacer frente a las posibles consecuencias económicas de la enfermedad.

En respuesta, Saltiveri remarca que "no es el momento de activar créditos de emergencia sin la perspectiva de cuándo acabará esto y cuándo se van a recuperar los precios", al tiempo que reclama que haya estabilidad en los acuerdos para la exportación de carne de cerdo con los países terceros para evitar más pérdidas en el sector.