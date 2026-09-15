Agro.- La Generalitat inicia una campaña de promoción de embutidos y vino catalanes en China

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - GENERALITAT

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha iniciado una campaña de promoción de los embutidos y el vino catalanes en China, en el marco de su viaje al país asiático, informa el Departamento en un comunicado este martes.

Ordeig ha participado en una sesión de cata profesional de la campaña europea 'The Creative Revolution: European Wines and Charcuterie (Crewas)', que ha permitido presentar estos productos a profesionales, prescriptores y medios especializados.

El objetivo de la campaña es posicionar a los productos catalanes en un mercado que la Generalitat considera estratégico y generar nuevas oportunidades de negocio.

Ordeig ha explicado que la campaña también se realizará en Japón y Corea del Sur, y que permitirá "dar a conocer los valores de la dieta mediterránea, el origen y la elaboración" de los productos, que ha dicho que son de alta calidad y alto valor añadido.

El viaje también ha servido para que Ordeig se reúna con autoridades e instituciones de Hainan y Pekín para reforzar la cooperación con China en los ámbitos agroalimentario, comercial y de investigación.