Agro.- 'El Gobernador', de Juan Torres Master Distillers, entre las mejores bebidas espirituosas según IWSC

Archivo - Botella del pisco chileno El Gobernador, elaborado por Juan Torres Master Distillers. - TOMAS ATRIA CAMUCET - Archivo

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pisco chileno 'El Gobernador', elaborado por Juan Torres Master Distillers, la división de destilados de Familia Torres, ha sido seleccionado como una de las mejores bebidas espirituosas de 2025 en el listado elaborado por la International Wine & Spirits Competition (IWSC).

En concreto, 'El Gobernador' ha recibido el reconocimiento como el mejor pisco de 2025, una de las 21 categorías que conforman el listado, tras "una rigurosa cata de las muestras mejor puntuadas", que son evaluadas nuevamente por el comité de jueces.

La mención a 'El Gobernador' llega poco después de que la entidad publicara también el ránking de los 50 mejores productores de espirituosos del mundo de 2025 de la IWSC, en la que Juan Torres Master Distillers ocupa la posición número 24.