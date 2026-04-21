Agro.- González (Aecoc) alerta de la inflación por el conflicto bélico: "Los márgenes son estrechos"

El presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), Ignacio González, durante la Asamblea General de Asociados - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), Ignacio González, ha mostrado su preocupación por el incremento de la inflación debido al conflicto bélico, aunque ha señalado que hasta ahora está controlada por los esfuerzos de las empresas para mitigar y retardar su efecto: "No podrá ser durante mucho tiempo porque los márgenes son estrechos y el impacto en costes es importante".

Lo ha dicho este martes durante su ponencia 'El gran consumo en un mundo convulso' en la Asamblea General de Asociados, que ha reunido a más de un centenar de empresarios y altos directivos de las principales compañías del país y donde se han aprobado las cuentas de 2025 y objetivos para 2026.

Ha señalado que el factor fundamental que va a afectar a la inflación es la energía y ha destacado un incremento menos pronunciado en el sector de la alimentación, con un 2,7%, frente al 3,4% global de marzo: "Demuestra una vez más que nuestro sector en muchos casos retarda o contrae la inflación".

"El conflicto bélico ha cambiado radicalmente las perspectivas", ha defendido, ya que opina que habrá un impacto negativo evidente pero el 'cuánto' tendrá que ver con la duración de este conflicto, que afectará a los productos industriales a través de la energía y al sector primario con los fertilizantes.

Asimismo, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre las posibles rupturas de la cadena de suministro: "El sector ha demostrado muchas veces en el pasado que este riesgo está controlado, y que volverá a responder de manera positiva".

También ha explicado que antes del conflicto bélico, en el último trimestre del 2025, España estaba creciendo el doble que las economías europeas que le rodean en términos de PIB, lo que ha definido como una situación "casi idílica".

EN ESPAÑA

González ha dicho que en España hay algunos factores que, según la asociación, deben preocupar, como la debilidad parlamentaria y la falta de presupuestos, lo que añade dificultad para afrontar posibles crisis como esta o como la vivienda, además de incertidumbre política y una "política económica fragmentada por falta de planificación a largo plazo".

También ha señalado que hay un consumo interno que empieza a mostrar signos de agotamiento y ha alertado de que "las crisis empiezan y terminan cuando el consumidor piensa que empiezan y terminan".

Ha añadido que hay un gran problema de paro juvenil, aunque el empleo general sigue creciendo con unos datos de paro históricamente bajos, y ha criticado el absentismo laboral como un "problema de Estado", haciendo énfasis en la necesidad de diálogo entre empresas, administración y sindicatos, ya que este absentismo cuesta un 1,4% del PIB español, según Aecoc.

En este sentido, ha pedido más coordinación entre empresas y sanidad porque, a su parecer, las bajas son demasiado largas, y ha anunciado que han creado el Observatorio de Aecoc sobre el absentismo laboral, para medir su impacto y buscar soluciones.

Además, ha dicho que el marco regulatorio actual es complejo e intenso y que la falta de coordinación y alineación entre las diferentes organizaciones y administraciones "eleva los costes y reduce la competitividad del sector", lo que penaliza más a las pymes que a las grandes empresas.

"ALTURA DE MIRAS"

Ha reivindicado la prioridad del sector de seguir siendo competitivo y ha destacado que, a pesar de ser un sector estratégico es también vulnerable e intensivo en el consumo de energía, por lo que ha pedido la "altura de miras política que necesita una situación tan compleja".

Así, ha considerado que el plan del Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, dotado con 5.000 millones de euros, debería ser "más agresivo".

González también ha explicado que el plan estratégico que van a lanzar hasta 2030 no necesita cambiar los pilares del actual, que termina este 2026 y que se basa en la sostenibilidad, la digitalización y la potenciación del empleo y el talento en este sector, entre otros.

"FACTORES EXÓGENOS"

"Merecemos y necesitamos ser escuchados como sector estratégico", ha añadido, ya que el sector pesa el 25% del PIB español y emplea a más de 4 millones de personas.

En declaraciones a los medios tras la Asamblea, ha apuntado que es muy difícil hacer proyecciones en cuanto a la inflación ya que los márgenes no son infinitos y depende de factores exógenos: "Si volvemos a tener episodios de inflación, probablemente el consumo se vea penalizado por ese incremento de precios".