Agro.- El Govern activa 4 millones para empresas agroalimentarias del Ebro afectadas por la DANA

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, junto a afectados por la DANA - GENERALITAT

TARRAGONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha activado ayudas por valor de 4 millones de euros para las empresas agroalimentarias del Baix Ebre y el Montsià (Tarragona) afectadas por la DANA durante la campaña 2024-2025, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado este viernes.

El conseller Òscar Ordeig ha visitado este viernes a algunos de los afectados y ha explicado que las ayudas deben permitir que estas empresas "puedan comenzar a recuperar su actividad.

Ordeig ha explicado que están trabajando para una nueva convocatoria en 2027 para las empresas afectadas por los episodios de DANA que ha habido este año.

Las ayudas se dirigen a cooperativas, sociedades agrarias de transformación y otras empresas agroalimentarias que hayan registrado una disminución mínima del 30% del valor de comercialización de las producciones afectadas respecto a la media de las cinco campañas anteriores.

La convocatoria también incluye otros episodios climáticos como el impacto de las elevadas temperaturas en el cultivo de pera en las comarcas de Lleida o de la sequía en el cultivo de avellana en Tarragona.