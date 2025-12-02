Agro.- El Govern creará un grupo para evaluar ensayos de vacunas de PPA y el ICF ofrecerá ayudas

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que el Govern creará un grupo de expertos científicos para evaluar el estado de los ensayos de las vacunas de peste porcina africana (PPA) y ha afirmado que el Institut Català de Finances (ICF) contempla ayudas en estos casos.

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa para actualizar sobre la situación de la PPA, en la que ha mantenido en 2 la cifra de casos positivos de PPA confirmados hasta el momento en Catalunya, detectados en jabalíes muertos en el entorno de Collserola (Barcelona), poco después de que el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, haya dicho que la cifra asciende a 6.

"Crearemos un grupo de expertos científicos, liderado por el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) y el Departamento de Universidades, para que evalúen cómo están los ensayos de vacunas de PPA, pero también un seguimiento del origen del virus", ha destacado el conseller.

Ha apuntado que España es el decimocuarto país de la Unión Europea (UE) que registra la PPA, por lo que otra labor de este grupo será investigar cuáles han sido las medidas de contención del brote que ha funcionado en situaciones anteriores, tanto en Europa como en otros países del mundo.

En cuanto a las ayudas, Ordeig ha dicho: "En un anterior incidente, creamos una línea de emergencia de 50 millones de euros a través del ICF que estará abierta. Todas las empresas y explotaciones que necesiten financiación, tienen a su disposición la línea del ICF para atender urgencias de forma extraordinaria".

Asimismo, ha asegurado que la empresa pública Promotora d'Exportacions Catalanes (Prodeca) está ultimando un dossier para dar a conocer todas las exportaciones porcinas y que el Govern está trabajando en un plan de acciones para reforzar la bioseguridad en las granjas catalanas.

CONTROL POBLACIONAL

En su intervención, Ordeig ha alertado de que "hay un problema de sobrepoblación de jabalíes en Catalunya" que genera perjuicios sanitarios, que es un vector de transmisión de enfermedades, accidentes de tráfico y de daños a la agricultura, en sus palabras.

"Por tanto, hay un desequilibrio en la biodiversidad también autóctona y necesitamos encontrar este equilibrio", ha insistido.

En respuesta, el conseller ha dado instrucciones para activar los planes de control poblacional de esta especie, una misión para la que contará con el apoyo de cazadores, organizaciones agrarias y otras entidades del sector, así como de los alcaldes, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) y la comunidad científica, ha dicho.