El Govern destina 2,2 millones de euros a la caza de jabalíes y la venta de su carne

Un trabajador coloca un cartel para avisar de una batida de caza de jabalíes - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat destinará 2,2 millones de euros a una nueva convocatoria de ayudas para fomentar la captura de jabalíes y la venta de su carne en los circuitos legales de comercialización, cuantía que supone un aumento del 105,6% respecto a la convocatoria del año anterior.

Esta convocatoria, abierta hasta el 29 de septiembre, busca "reducir el impacto de la sobreabundancia de esta especie sobre la actividad agraria, la seguridad viaria y los ecosistemas", ha detallado este miércoles el Govern en un comunicado.

Además, la medida pretende "garantizar la continuidad de la red de sociedades de caza, que constituye el principal sistema de control poblacional del jabalí en Catalunya".

Concretamente, se abonarán 70 euros por cada jabalí capturado en las zonas afectadas por la peste porcina africana (PPA) y 35 euros por ejemplar en el resto de Catalunya, además de subvenciones complementarias para el transporte, el acondicionamiento de las piezas y la gestión de los residuos asociados.

INCORPORACIÓN AL CIRCUITO ALIMENTARIO

Las ayudas añaden incentivos complementarios para favorecer la incorporación de la carne en el circuito alimentario: 5 euros por ejemplar transportado hasta un punto logístico o establecimiento autorizado y 10 euros por ejemplar recibido y condicionado en los puntos logísticos de carne de caza.

Asimismo, la convocatoria incluye una línea de apoyo a las sociedades y asociaciones de cazadores afectadas por las restricciones sanitarias.

De la dotación total, 1,56 millones de euros se destinarán a las capturas de jabalíes, 320.000 euros para paliar el efecto de las restricciones sanitarias por la PPA, 140.000 euros para el transporte, 138.000 euros para el acondicionamiento de las piezas y 42.000 euros para la gestión de los residuos.