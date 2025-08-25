Agro.- El Govern impulsa ayudas para preservar las razas autóctonas catalanas en riesgo de amenaza

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación fomenta y preserva las razas autóctonas catalanas en riesgo de amenaza con una serie de actuaciones como las ayudas al sector para desarrollar el programa de cría de las razas, que se convocan anualmente y que este año han sido de 296.841,53 euros, informa este lunes en un comunicado.

Se consideran gastos subvencionables la creación o mantenimiento de libros genealógicos; los gastos derivados de la gestión del programa de mejora reconocido oficialmente para la raza, orientados a la conservación in situ de la raza; la creación de bancos de germoplasma en centros autorizados oficialmente, y las pruebas destinadas a la evaluación genética o al rendimiento del rebaño.

Estas ayudas son cofinanciadas entre la Conselleria, que ha aportado 111.376,41 euros a cargo de los presupuestos, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha aprobado una dotación de 185.465,12 euros, mediante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

Entre las 10 organizaciones y asociaciones beneficiarias de estas ayudas, reconocidas oficialmente por la Conselleria, están la Federació d'Associacions de Criadors de Cavall Pirinenc Català (FECAPI), la Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca, la Associació de Criadors de Gallina de Raça Empordanesa, y la Associació del Foment de la Raça Asinina Catalana (AFRAC).

También la Associació de Ramaders de Cabra Blanca de Rasquera (ARCABRA), la Associació Nacional de Criadors d'Oví de Raça Ripollesa (ANCRI), la Federació Catalana de la Raça Bruna del Pirineus (FEBRUPI), la Associació de Criadors de Vaca Pallaresa, la Associació de Criadors d'Oví de Raça Aranesa (ACORA), y la Associació de Ramaders de la Vaca de l'Albera.