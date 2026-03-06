El Govern impulsa el Projecte Catifa Vermella para garantizar el relevo generacional

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha impulsado el Projecte Catifa Vermella, que tiene el objetivo de garantizar el relevo generacional agrario en Catalunya, informa en un comunicado este viernes.

La iniciativa, que ha sido presentada por el conseller Òscar Ordeig, quiere "poner una alfombra roja" a los jóvenes agricultores para facilitar su incorporación al sector y ofrecer apoyo administrativo, técnico y financiero.

Ordeig ha señalado que la voluntad del Govern es que "a los jóvenes agricultores no les falte nada y que toda la interpretación de la norma sea favorable a los jóvenes".

El plan tiene 10 actuaciones de choque, que incluyen el acompañamiento integral, la creación de una mesa de gobernanza, un programa estructurado de explotaciones en activo, el impulso de iniciativas innovadoras y un programa específico de asesoramiento personalizado.

También un sistema de financiación ágil y eficaz, una mejor fiscalidad para jóvenes, aprovechamiento de tierras sin usar, potenciar la plataforma digital de acompañamiento 'El Planter' y la mejora y ampliación de ayudas existentes.