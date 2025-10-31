Agro.- El Govern inicia la vacunación de 370.000 animales para la DNC en nuevas zonas de Catalunya

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha iniciado la vacunación simultánea para la dermatosis nuclear contagiosa (DNC) de 370.000 animales en nuevas zonas de Catalunya pertenecientes a 22 comarcas, informa en un comunicado este viernes.

La vacunación se realizará en la Catalunya Central (Barcelona), Pirineus y Aran (Lleida) y parte de las comarcas de Barcelona, el Penedès (Barcelona) y Lleida.

Además, prevé una nueva zona de restricción de movilidad para radios específicos alrededor de la planta de destrucción de cadáveres de Térmens (Lleida) y de los mataderos de bovino "donde hay más intensidad de movimientos de animales".

El proceso se realiza de forma inmediata y simultánea en todas las comarcas dentro de la zona de restricción, y se priorizarán las explotaciones con animales de producción de leche y de carne.

La Generalitat ha recordado que no se ha detectado ningún caso nuevo desde el 24 de octubre y que en la zona afectada por los tres focos iniciales, la cobertura de vacunación es de alrededor del 75% de granjas y de animales.