Agro.- El Govern invierte 3,65 millones en el nuevo Centro de Edición Genómica de Cereales de Lleida

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprobado invertir 3,65 millones de euros entre 2026 y 2028 en el proyecto del futuro Centro de Edición Genómica de Cereales de Lleida (CEGC), una nueva infraestructura científica que convertirá Catalunya en uno de los "territorios de referencia" en la aplicación de las nuevas técnicas de edición genómica en la mejora de los cereales.

El importe total del proyecto es de 10,1 millones, de los que los 3,65 iniciales se destinan a la creación del edificio y a la implementación de la primera línea dedicada al arroz, informa la Generalitat en un comunicado este martes.

El acuerdo aprobado marca el inicio del despliegue del proyecto y permite empezar de forma inmediata todos los trámites técnicos y administrativos necesarios para hacer realidad el nuevo centro.

En 2026 se prevé la redacción del proyecto constructivo y licitación de las obras; en 2027, el inicio de la construcción del nuevo edificio, y en 2028, la finalización de los trabajos y entrada en funcionamiento del centro.

El CEGC se integrará en Agrotecnio, un centro que forma parte del sistema de centros de investigación de Catalunya (CERCA), y estará ubicado en el campus de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària de la Universitat de Lleida (UdL).

El proyecto se ha presentado este martes en el salón de actos del Campus ETSEA de la UdL, en un acto con la participación, entre otros, de la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y del conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

CAMBIO CLIMÁTICO

El nuevo Centro de Edición Genómica de Cereales permitirá desarrollar nuevas variedades capaces de adaptarse mejor a las condiciones derivadas del cambio climático, más eficientes en el uso de los recursos naturales y más resistentes frente a las adversidades climáticas.

El objetivo es poner la investigación y la innovación al servicio del sector agroalimentario para contribuir a una agricultura "más competitiva, resiliente y sostenible".

De hecho, la primera fase del proyecto se centrará en el arroz, un cultivo estratégico para Catalunya y especialmente relevante en territorios como el Delta del Ebre (Tarragona) y Pals (Girona).

Esta nueva infraestructura también contribuirá a reforzar la capacidad del sistema catalán de investigación para atraer talento, impulsar proyectos competitivos internacionales y generar conocimiento con impacto económico y social.