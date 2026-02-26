Agro.- El Govern negociará la reapertura de las 52 granjas en la zona de bajo riesgo de la PPA

El conseller de Agricultura y Ganadería de la Generalitat, Òscar Ordeig. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado que próximamente se empezarán a negociar las condiciones de bioseguridad necesarias para que las 52 granjas dentro de la zona de bajo riesgo de la peste porcina africana (PPA) puedan retomar el movimiento "normal" de animales y productos.

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a los medios en el Parlament sobre las últimas novedades sobre el brote de peste porcina, en las que también ha confirmado que otras 7 granjas quedarán bajo otras condiciones "que definiremos los próximos días".

Ordeig ha confirmado que en la última semana se han detectado 33 nuevos casos positivos de PPA, todos, ha remarcado el conseller, en la zona de alto riesgo, lo que eleva hasta 195 jabalíes del total de 1.500 animales analizados.

PLAN DE ERRADICACIÓN El conseller se ha referido a la nueva estrategia del Departamento para erradicar toda la población de jabalíes en el radio de 20 kilómetros, tras la aparición de dos casos fuera de la zona de alto riesgo, y por la que se ha reunido con el Gobierno, la Comisión Europea, la Delegación del Gobierno de España, las empresas y los diferentes comités científicos para avanzar en el protocolo de acción.

"Haremos un plan de erradicación zona por zona, con los instrumentos y efectivos que hagan falta en cada lugar y con un horizonte temporal razonable para poder llevarlo a cabo", ha dicho Ordeig.

PUNTO DE INFLEXIÓN

El conseller se ha referido al momento actual como un "punto de inflexión", tras lo que ha pedido complicidad a todas las administraciones, trabajadores, empresas y ciudadanos, a los que también ha hecho un llamamiento para que sigan las restricciones y movilicen el máximo de recursos.

Respecto a un posible horizonte temporal para el fin del brote de PPA, Ordeig se ha referido a Bélgica como un país "referente", pero que tardó más de un año en detectar el último jabalí positivo y otro año hasta poder recuperar la normalidad.

AYUDAS

Respecto al brote de Dermatosis Nodular Contagiosa, Ordeig ha confirmado que este viernes se levantarán todas las restricciones de movimiento que quedaban y que afectaban a 1.124 explotaciones en 165 municipios de Catalunya.

Así, junto a las ayudas por 6,3 millones de euros que ha destinado el Departamento a las explotaciones, Ordeig también ha anunciado que el Govern está preparando una nueva orden de ayudas para que "ninguna granja de las que tuvo que hacer un vaciado sanitario no vuelva a retomar la actividad".

"No podemos perder carga ganadera, no podemos perder granjas, no podemos perder capacidad para producir leche y, por lo tanto, lo que haremos es una orden para recuperar el potencial productivo", ha detallado el conseller.