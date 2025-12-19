Agro.- El Govern prevé publicar "el lunes o el martes" la auditoría del Irta-CReSA por la PPA

Limpieza de los vehículos de los Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

La secretaria general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, ha explicado que el Govern prevé publicar "el lunes o el martes" de la próxima semana la auditoría del Irta-CReSA que están realizando para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana (PPA).

Lo ha explicado este viernes en un encuentro con la prensa, en el que ha añadido que el grupo de expertos --cuatro independientes y dos internos del centro-- este viernes se reunirán para redactar el informe y las conclusiones.

Por otro lado, Massot ha explicado que el laboratorio de referencia europeo de Algete (Madrid) está trabajando en la secuenciación de todas las muestras de virus de PPA del Irta-CReSA, tanto las se estaba trabajando como las que tiene congeladas.

Este proceso puede tardar entre una y dos semanas si no se deben hacer cultivos celulares, y Massot no ha detallado cuántas muestras se han enviado.

La directora general también ha señalado que "no es extraño" que el virus concreto de este brote no se haya encontrado en ningún otro brote.