Agro.- El Govern realiza el pago de 1,5 millones pendientes de indemnizaciones por la DNC

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha hecho efectivo este jueves el pago de 1,5 millones de euros que quedaban pendientes de las indemnizaciones a los ganaderos afectados por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), según ha informado el Departamento de Agricultura de la Generalitat en un comunicado.

Las indemnizaciones corresponden a los vaciados sanitarios obligatorios que tuvieron que llevarse a cabo en las explotaciones incluidas dentro de los radios de Cassà de la Selva y Castelló d'Empúries (Girona) para contener el foco de la enfermedad y garantizar la sanidad animal.

Con este nuevo pago, el Govern ya ha abonado la totalidad de las indemnizaciones pendientes, correspondientes a 4 de las 17 explotaciones afectadas, sumando un total de 6,3 millones de euros en indemnizaciones si se incluyen los 4,8 millones pagados a las otras 13 explotaciones en diciembre de 2025.

En cuanto a la evolución de la situación sanitaria, el 26 de diciembre se levantaron las restricciones en el radio de Cassà de la Selva, tras confirmarse la ausencia de nuevos casos y el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos.

En relación al de Castelló d'Empúries, 22 municipios se liberaron el 9 de enero, dado que no quedaban afectados por ninguna otra zona de restricción activa (ni de Francia ni de Capmany), y en los 158 municipios restantes, las restricciones se mantienen porque siguen afectados por otras zonas de restricción.