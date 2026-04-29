Imagen de una planta de lentisco - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha aprobado una nueva normativa para regular la recolección y uso comercial del lentisco y el brezo en Catalunya, con el objetivo de garantizar una gestión sostenible de los mismos, preservar la biodiversidad y dotar de responsabilidad jurídica a esta actividad.

La normativa, que ha sido publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), responde al incremento "significativo" de la recolección de ambas especies en los últimos años, especialmente para usos ornamentales e industriales, explica el Govern en un comunicado.

Aunque no se prohíbe la recolección de lentisco y brezo, se ha establecido un régimen de comunicación previa para que la administración pueda "conocer, ordenar y hacer un seguimiento" de ambas especies, y sólo la podrán llevar a cabo los titulares de los terrenos o las personas autorizadas por estos mismos.

Su recolección, además, se debe llevar ahora a cabo en base a las condiciones técnicas que establece la normativa, y que incluyen la prohibición de arrancar las raíces, evitar el daño al resto de la vegetación y respetar la capacidad de volver a brotar de las especies.

Además, las personas recolectoras deben presentar también una comunicación final con los datos de la venta y la cantidad comercializada, para garantizar que las empresas comercializadoras adquieren el producto únicamente de forma legal.