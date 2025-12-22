Agro.- El Govern reparte 6,3 millones en ayudas para instalar nuevas explotaciones agrarias

Archivo - Tractores durante una marcha a su paso por Cardedeu, a 10 de febrero de 2025, en Cardedeu, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha aprobado la primera inversión de la línea de ayudas para que jóvenes agricultores instalen nuevas explotaciones agrarias viables por un total de 6,3 millones de euros.

La partida beneficia a 149 jóvenes agricultores y forma parte de una la convocatoria 2025 que prevé repartir hasta 10 millones de euros en total cuando el Govern resuelva el resto de expedientes, ha explicado este lunes en un comunicado.

El objetivo de las ayudas es crear explotaciones viables mediante "la instalación de personas jóvenes y con capacidades y competencias profesionales en empresas con las características tecnicoeconómicas adecuadas", y contribuir así al relevo generacional en las zonas rurales.

Las ayudas se enmarcan dentro del Plan estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), con una ayuda media de 42.000 euros por persona, frente a los 30.000 euros de la anterior convocatoria.

Además de resolver los expedientes restantes, el Departamento de Agricultura también está tramitando una ampliación de la resolución de la convocatoria para "no dejar ningún proyecto de los jóvenes sin subvención", lo que podría aumentar la dotación total de la línea hasta 11 millones de euros.