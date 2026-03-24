Agro.- La II Cumbre Agroalimentaria vincula el futuro del sector a la IA y la circularidad

Segunda jornada de la II Cumbre Agroalimentaria - CÁMARAS DE ESPAÑA

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La II Cumbre Agroalimentaria Barcelona 2026 ha cerrado este martes tras dos jornadas en el marco del salón Alimentaria+Hostelco, que se celebra hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), vinculando el futuro del sector a la inteligencia artificial y la circularidad.

Esta edición, organizada por la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España y la Fundación Dieta Mediterránea, ha reunido a cerca de 300 participantes y más de 50 ponentes del sector durante dos días, informan las impulsoras en un comunicado.

Esta jornada ha contado con expertos de empresas del sector alimentario como Grupo Pascual, Danone, Torrons Vicens, Unilever o Ametller Origen, junto con expertos de instituciones como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Clúster Logístico de Catalunya, entre otros.

Todos ellos han participado en el debate impulsado para reflexionar y actuar sobre el presente y el futuro del sistema agroalimentario, poniendo en el centro la globalización comercial, la innovación tecnológica y la Dieta Mediterránea como patrimonio cultural, social y económico.

En el evento, se ha destacado la presentación de la Estrategia alimentaria de Catalunya, por parte del director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía del Departamento de Agricultura de la Generalitat, Joan Gòdia.

CATALUNYA COMO "REFERENTE"

Gòdia ha desgranado 14 medidas transformadoras puestas en marcha gracias al plan que permitirán "convertir a Catalunya en referente en términos de excelencia alimentaria".

El director general ha dicho también que el territorio necesita "incrementar su autoestima alimentaria e impulsar el consumo autóctono de productos propios tradicionales".

EL VALOR DE LA DIETA MEDITERRÁNEA

Por su parte, la economista Mariana Mazzucato ha defendido la necesidad de situar la dieta mediterránea en el centro de una nueva estrategia económica orientada a misiones, "capaz de transformar el sistema agroalimentario y generar un modelo de crecimiento más sostenible, inclusivo y competitivo".

Mazzucato ha propuesto utilizar la dieta mediterránea como una misión estratégica capaz de articular políticas industriales en toda Europa, integrando ámbitos como la salud, la agricultura, la educación o el turismo.

MESA DEDICADA A LA IA

La mesa redonda dedicada a la IA ha puesto de relieve el papel transformador que tiene en toda la cadena de valor y se ha llegado al consenso de que el sector agroalimentario se encuentra ante una revolución acelerada.

En este escenario, la IA, combinada con la automatización y la robotización, será "clave para afrontar desafíos como la falta de mano de obra, la eficiencia productiva y la sostenibilidad".