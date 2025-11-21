Agro.- Illa ve "muy dinámico" el sector oleícola catalán e insta a adaptarlo al cambio climático

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado de "muy dinámico" el sector oleícola catalán tras la sequía y ha subrayado la necesidad de adaptarlo al cambio climático y a protegerlo ante decisiones como los aranceles, en sus palabras.

Lo ha dicho este viernes durante la inauguración de la primera edición del Mercat de l'Oli Nou, que acogerá entre este viernes y el domingo la plaza Catalunya de Barcelona, a la que también ha asistido el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

El evento, que contará con 50 productores y 20 sesiones de cocina en directo, tiene como objetivo presentar el aceite a la ciudadanía, ofrecer la posibilidad de hacer catas y de comprar aceite de primera prensada directamente a los productores.

"Tenemos un muy buen producto catalán en el aceite oliva virgen extra y un sector muy dinámico tras la sequía. Tenemos un tesoro que queremos vender en Catalunya, el resto de España y en todo el mundo", ha destacado Illa.

Por su parte, Ordeig ha hecho hincapié en que una de las metas del Govern en este ámbito es aprobar la ley de la alimentación a principios del año que viene, que contempla "que la compra pública priorice el producto de proximidad y formación en las escuelas".

PRODUCTORES DE 21 COMARCAS

La propuesta del Mercat de l'Oli Nou se complementa con una oferta enogastronómica de proximidad y con charlas guiadas por expertos del aceite, con productores procedentes de 21 comarcas y las cinco Denominaciones de Origen Protegidas del aceite catalán: Les Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià y Empordà.

Las sesiones de cocina en directo irán a cargo de chefs como Ada Parellada, Iolanda Bustos, Carlota Claver, Susanna Aragón, Iñaki Aldrey y el maestro pastelero Oriol Balaguer, entre otros.

La iniciativa coincide con la distinción de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025, una oportunidad que el Govern está aprovechando para promocionar el producto local y la cocina catalanes, como lo hizo cuando fue Región Europea de la Gastronomía en 2016.