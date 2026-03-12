Agro.- Jarc afirma que la crisis de la PPA "continúa descontrolada" más de 100 días después

Imagen de un jabalí - JARC

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha defendido que el sector porcino no puede esperar más y que "106 días después del primer foco, la crisis continúa descontrolada", explica este jueves en un comunicado.

Según Jarc, los "errores" en la contención del brote han permitido que el virus se extienda más allá de las zonas inicialmente delimitadas, en referencia a los casos detectados recientemente en los municipios de Barcelona y Sant Just Desvern (Barcelona).

"Esta crisis, mal gestionada y prolongada en el tiempo, está ahogando al sector porcino, agravando la situación de precios ya crítica", explica la organización agraria, y añade que cada día sin actuaciones contundentes es un paso más hacia su extensión incontrolada y el colapso del territorio.

Ante esta situación, Jarc ha pedido "medidas inmediatas, reales y efectivas", como es la eliminación urgente de los jabalíes en la zona de alto riesgo, el incremento del muestreo en las zonas libres de virus, cierres perimetrales efectivos o una bioseguridad estricta en el proceso de destrucción de cadáveres de animales.

"El sector porcino, esencial para la economía rural catalana, no puede continuar sometido a una gestión lenta, descoordinada e ineficiente", ha alertado la entidad.