Jarc alerta de un posible "colapso" de la producción de cereales en 2026

Imagen de un campo de cultivo. - JARC

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc) ha alertado de que la producción de cereales y forraje, el material vegetal consumido por el ganado, podría colapsar este 2026 si no se incrementa la dosis máxima de aplicación de nitrógeno orgánico que proviene de las heces ganaderas.

La petición de la entidad está relacionada con el incremento del precio de la urea por el conflicto en Oriente Próximo, desde 450 euros la tonelada a 750 euros, y con previsiones de superar los 1.000 euros, un fertilizante que puede llegar a representar hasta el 40% del coste de producción y que se ha convertido en un input "prohibitivo".

Frente a esta situación, Jarc ha resaltado que Catalunya produce suficiente nitrógeno orgánico, el que proviene de los excrementos animales, para abonar una parte importante de los cultivos, pero "la normativa limita su uso y obliga a los agricultores a depender de fertilizantes químicos caros e importados".

Jarc ha pedido al Govern autorizar la aplicación de este nitrógeno orgánico de forma inmediata, así como estudiar una modificación permanente de la normativa para "reducir la dependencia exterior y avanzar hacia un modelo más sostenible, circular y autosuficiente".

El director sectorial de cereales de Jarc, Vicenç Pascual, ha señalado que el sector no puede alimentar al país si se le ahoga con precios derivados de mercados lejanos e inestables: "Tenemos la solución en nuestra casa, y no nos la dejan utilizar. Es incomprensible".