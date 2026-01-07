Agro.- Jarc pide "pasar de las palabras a los hechos" para frenar la sobrepoblación de jabalíes

Una piara de jabalíes - JARC

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Joan Carles Massot, ha reclamado respuestas efectivas ante la sobrepoblación de jabalíes en Catalunya, agravada por la crisis de la peste porcina africana (PPA): "Hace falta pasar de las palabras a los hechos: menos reuniones y más acciones inmediatas".

Lo ha dicho este miércoles, antes de participar en la reunión de constitución de la Taula del Senglar, convocada por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y presidida por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se celebra a las 12.00 horas en el Palau de la Generalitat, informa la entidad agraria en un comunicado.

Massot ha avanzado que Jarc defenderá "medidas contundentes" para frenar la sobrepoblación de jabalíes, que provoca graves daños a la agricultura y supone un riesgo sanitario para las explotaciones ganaderas, en sus palabras.

"Si el Govern no actúa con valentía y urgencia, la plaga de jabalíes seguirá arruinando el campo y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país", ha aseverado.

Ha añadido que la Generalitat lleva años sin abordar de manera eficaz un problema que "no sólo arruina la agricultura y la ganadería, sino que también pone en riesgo la seguridad vial y la salud pública".

PRINCIPALES DEMANDAS

Durante la reunión, Massot pondrá sobre la mesa la necesidad de escuchar al sector para actuar en consonancia con sus demandas y reclamará medidas de control cinegético inmediatas y eficaces.

"Hay que reducir la población de jabalíes al mínimo que permita la coexistencia con la actividad agrícola y ganadera. La Administración debe ser valiente y no dejarse influenciar por movimientos animalistas", ha insistido.

Asimismo, propondrá un mapa de seguimiento de las acciones que se lleven a cabo a raíz de esta crisis y ha reiterado que, allí donde no se alcance el objetivo, la Administración "debe asumir los costes de los daños provocados por la fauna".