Agro.- Jean Leon organiza una experiencia sobre viticultura regenerativa el 30 de noviembre

Archivo - Jean Leon organiza una experiencia sobre viticultura regenerativa el 30 de noviembre. - JEAN LEON - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La bodega Jean Leon ha organizado una experiencia sobre viticultura regenerativa "para descubrir los microorganismos del suelo" el domingo 30 de noviembre en el Celler Jean Leon, en Torrelavit (Barcelona), informa en un comunicado este martes.

A través de talleres participativos, los asistentes aprenderán sobre las plantas adventicias y la actividad de la fauna en los suelos, así como el mundo de los microorganismos, que podrán observar a través de un microscopio.

Durante el recorrido por los terrenos, también conocerán el funcionamiento de la viticultura regenerativa, un sistema que imita los procesos de la naturaleza para restaurar la vitalidad de los suelos y la biodiversidad, y finalmente les esperará un aperitivo maridado con vinos Jean Leon y música en vivo.