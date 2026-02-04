Agro.- Marcas de Restauración incorpora a Damm como socio en una "alianza estratégica"

Marcas de Restauración ha destacado la cerveza como un "eje estratégico" del consumo. - MDR

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Marcas de Restauración ha incorporado a Damm como nuevo colaborador, en una "alianza estratégica que consolida la presencia de la categoría de cerveza como uno de los ejes clave del consumo fuera del hogar y del ecosistema de la restauración de marca", han explicado ambas este miércoles en un comunicado.

La incorporación de Damm se produce en un contexto, explica el texto, en el que la cerveza juega un papel decisivo en el sector de la restauración, responsable de más de 540.000 empleos y puede llegar a representar hasta el 25% de la facturación en restauración, según los datos compartidos por Marcas de Restauración y Damm.

"Marcas de Restauración refuerza su apuesta por alianzas que aporten visión estratégica, conocimiento del consumidor y valor real a sus asociados", ha añadido la entidad, con una incorporación que integra un producto esencial, textualmente, en la experiencia de la restauración.