Agro.- Mercadona, premiada por su 'Portal Tornillo', una plataforma que ahorra 6 millones al año

Mercadona, premiada por su 'Portal Tornillo', una plataforma que ahorra 6 millones al año - MERCADONA

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Observatori d'Innovació en Gran Consum de l'Institut Cerdà ha reconocido a Mercadona por el desarrollo de su 'Portal Tornillo', una herramienta digital interna que centraliza la información del surtido en tiempo real y que genera a la compañía un ahorro estimado de 6 millones de euros anuales por su mejora de la productividad.

Se trata de una de las 300 aplicaciones desarrolladas por el equipo de Mercadona IT y cuenta con un sistema que unifica los datos de cada "tornillo" --término interno para referirse a productos--, permitiendo que tanto sus empleados como los proveedores trabajen con la misma información, informa en un comunicado este martes.

La herramienta permite consultar desde un único cuadro de mando indicadores clave como ventas, 'stock', compras al proveedor, rentabilidad, cuota de mercado o sugerencias de los clientes, a los que los usuarios pueden acceder escaneando el código de barras o mediante un buscador interno.

Los responsables del proyecto, Rubén Calzado y Rafael García, han destacado que integrar todos los datos en un mismo panel ayuda a "detectar dónde hay margen de mejora para optimizar los procesos" y aporta una visión global y coherente, en sus palabras.

Desde su puesta en marcha en 2023, el 'Portal Tornillo' acumula más de 250.000 consultas mensuales, lo que ha supuesto el ahorro aproximado de 6 millones de euros a la empresa por la mejora de la productividad.

INVERSIÓN EN DIGITALIZACIÓN

Esta herramienta forma parte de las 300 aplicaciones de eficiencia mediante la digitalización desarrolladas por Mercadona IT, con la previsión de invertir 250 millones de euros en el periodo 2025-2028 para el desarrollo de soluciones tecnológicas que modernicen sus procesos.

Actualmente, Mercadona cuenta con un equipo tecnológico de más de 1.200 profesionales especializados en arquitectura de 'software', gestión de datos y ciberseguridad, encargados de diseñar e implementar soluciones que cubran toda la cadena de montaje del negocio.