Agro.- El I 'Mercat de l'oli nou' en Barcelona cierra con 50.000 visitantes

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El I 'Mercat de l'oli nou' se ha cerrado este domingo en Barcelona con unos 50.000 visitantes que durante tres días han descubierto los mejores aceites nuevos de unas 50 empresas productoras de 21 comarcas, informan los organizadores en un comunicado.

Han podido probar y comprar el primer aceite de la nueva cosecha directamente de productores de aceites de oliva virgen extra, y además unas 600 personas han participado en una veintena de talleres y sesiones de cocina en la plaza Catalunya.

La organización (Prodeca, del Departament de Agricultura de la Generalitat) ha valorado bien la primera edición: la directora de Prodeca, Dèlia Perpiñà, ha dicho que el Mercat "ha demostrado la fuerza, la calidad y la capacidad de innovación del sector oleícola catalán".