Moret (PSC) afirma que Illa está haciendo seguimiento de la PPA exhaustivo y "hora a hora"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado este lunes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, está haciendo un seguimiento exhaustivo y "hora a hora" de la evolución de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya desde su viaje institucional en México.

"Lo digo con conocimiento de causa, que el presidente está haciendo un seguimiento exhaustivo diario, y no solo diario, sino hora a hora, de toda la evolución de la peste porcina en Catalunya", ha asegurado en rueda de prensa desde la sede del partido, en respuesta a las críticas desde la oposición a que Illa siga con su agenda en México.

Ha añadido que está en contacto permanente con las principales consellerias del Govern afectadas (Agricultura e Interior), que están tomando las decisiones correctas, en sus palabras, "pero están capitaneadas y están lideradas por el presidente desde México, hora a hora".

Moret ha aplaudido la respuesta rápida, "rigurosa y acertada" del Ejecutivo ante esta crisis de salud animal, y ha trasladado su preocupación por el hecho de que afecta a uno de los sectores económicos más importantes de Catalunya.

"Se está actuando y se seguirá actuando en base a criterios rigurosos, basados en la ciencia, y en las recomendaciones de los expertos", y ha remarcado la importancia de la colaboración entre instituciones y con el sector.