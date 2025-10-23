Agro.- Negativo el caso sospechoso de DNC en Osona (Barcelona)

Archivo - Proceso de vacunación en la zona afectada por la dermatosis nodular contagiosa. - GENERALITAT - Archivo

El caso sospechoso de dermatosis nuclear contagiosa (DNC) que se estaba analizando en la comarca de Osona (Barcelona) ha sido negativo, informan fuentes de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat este jueves.

Pese a esto, la Conselleria mantiene las restricciones en los 50 kilómetros del radio del caso "por precaución ante las últimas sospechas y a la espera de la aprobación del plan de vacunación".

Actualmente, hay 17 focos de la enfermedad declarados en Catalunya, 16 en el Alt Empordà y uno en el Gironès (Girona), por lo que hay dos radios de afectación, además de un tercero por los casos detectados en el sur de Francia.

Hasta este miércoles, se habían vacunado el 80% de los animales dentro del primer radio y se habían suministrado 110.000 vacunas.

Está previsto que esta semana lleguen 140.000 vacunas, que se sumarán a las 110.000 que han llegado hasta ahora, y que en la primera semana de noviembre lleguen otras 250.000.