Agro.- Ordeig afirma que la decisión de China de aplicar la regionalización es una "gran noticia"

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado que es una "gran noticia" la decisión de China de aplicar la regionalización para implementar restricciones a la provincia de Barcelona para mantener abiertas las exportaciones desde el resto de España, tras confirmarlo minutos antes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

"Es el principal comprador extracomunitario y que acepte la medida es muy importante porque ayudará a ponderar la bajada del precio del cerdo", ha expresado ante los casos confirmados de peste porcina africana (PPA) en una entrevista en 'TV3' este lunes recogida por Europa Press.

Ha reiterado que la decisión del país asiático acerca las exportaciones provocará que la caída del precio sea menos importante y ha subrayado su "mensaje de confianza", ya que, en sus palabras, están haciendo todo lo que está en su mano y de forma rigurosa para evitar la expansión de la enfermedad.

Ha añadido que los gobiernos del mundo pueden confiar en ellos y en que la carne es "segura" y ha incidido en la importancia de mantener el foco de 6 kilómetros en el parque de Collserola.

Por último, ha confirmado que sigue sin haber nuevos casos confirmados y que no hay ninguna granja afectada y ha emplazado a la ciudadanía a "ser responsable".