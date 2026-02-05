Agro.- Ordeig anuncia un acuerdo para reactivar la recogida de carne de caza de jabalí

Archivo - Un jabalí por el cauce del Río Ter, en Girona. - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha anunciado que el servicio de recogida de carne de caza de jabalí a través de los puntos logísticos de caza "vuelve a la normalidad" después de las reuniones celebradas con el sector.

"Hoy, después de la reunión con el sector, celebramos el acuerdo que permitirá retomar con normalidad el servicio de recogida de la carne de jabalí a través de los puntos logísticos", ha señalado Ordeig en una publicación de 'X' recogida por Europa Press.

El conseller también ha agradecido el diálogo, la responsabilidad y el compromiso con el territorio y la sanidad animal, en sus palabras.