El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ofrece declaraciones a los medios durante una sesión plenaria en el Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha celebrado la aprobación del proyecto de ley de medidas urgentes al sector agrícola y forestal este miércoles en el Parlament, en declaraciones a la prensa.

El conseller ha agradecido "al conjunto de la Cámara" el apoyo mayoritario al decreto, que ha dicho que es de ayuda y apoyo al sector agrario y ganadero catalán.

"Hemos dicho que es un sector estratégico, también el forestal, y, por tanto, es necesario avanzar y no pararemos en estas medidas de simplificación, de apoyo administrativo, fiscal, pero también de apoyo económico, para que nuestros agricultores y ganaderos cada día lo tengan mejor para hacer su actividad y ganen en viabilidad", ha dicho.

Ordeig ha destacado la eliminación de tasas en el caso de crisis sanitarias como la peste porcina africana (PPA) o la dermatosis nodular contagiosa (DNC): "No tenía sentido que se pagara una tasa para mover animales en riesgo sanitario".

Además, ha subrayado que los agricultores jóvenes ya no tendrán que pagar impuestos como el de sucesiones o el de actos jurídicos documentados cuando haya una transmisión de explotaciones, que ha dicho que era una demanda histórica del sector.

GANADEROS

Ordeig ha apuntado que también se dará una mejor respuesta si hay ataques de fauna salvaje como lobos u osos, y que, además de aumentar las compensaciones, serán más rápidas y ágiles.

"Tenemos que ayudar a los ganaderos del país que hacen ganadería extensiva cuando tienen ataques de lobo u oso, ya que no han creado ellos esta fauna", ha añadido.

El conseller ha explicado que el decreto también da más flexibilidad a los cazadores para que puedan tener más tiempo para los cursos de control cinegético.