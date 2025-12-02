Agro.- Ordeig mantiene en 2 los casos positivos de PPA en Catalunya: "No hay novedades"

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. - EUROPA PRESS

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha mantenido en 2 la cifra de casos positivos por peste porcina africana (PPA) confirmados hasta el momento en Catalunya, detectados en jabalíes muertos en el entorno de Collserola (Barcelona): "No hay novedades en este aspecto".

Lo ha dicho este martes en una rueda de prensa para actualizar sobre la situación de la PPA, poco después de que el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, haya cifrado en 6 los casos positivos en jabalíes muertos en esa zona, sumando 4 más a los 2 anunciados el pasado viernes, el primer foco de la enfermedad en España desde 1994.

"Quien confirma los positivos de forma oficial a la Comisión Europea, al sector y a los más de 100 países que están pendientes es el laboratorio central de referencia de Madrid vía Ministerio. A día de hoy, tiene 2 casos confirmados y, en todo caso, quizá se refería a que hay casos que se están analizando. Quizá ha habido alguna confusión", ha apuntado.