Ordeig prevé un primer avance de las indemnizaciones por la DNC "esta misma semana"

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado este lunes que prevé un primer avance de las indemnizaciones a los ganaderos afectados por la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) "esta misma semana".

En una entrevista en 3CatInfo recogida por Europa Press, Ordeig ha dicho también que "en pocas horas" se podrá tener el 75% del primer radio vacunado, y ha hecho un llamamiento a los veterinarios de Catalunya para que ayuden en los procesos de vacunación.

"Hoy han llegado 110.000 vacunas más, a finales de semana llegarán 140.00 vacunas más, y la primera semana de noviembre está previsto que lleguen 250.000 vacunas más", ha afirmado, y ha pedido confianza ante una situación compleja, en sus palabras.

Además, ha cifrado los animales sacrificados por encima de los 1.500 y ha pedido responsabilidad, seguir las indicaciones de los expertos y no perderse "en debates que no ayudan".

"El problema lo tenemos en que es un virus tan difícil de erradicar que si no se hace el vaciado sanitario el virus continuaría, se propagaría y no terminaríamos nunca, nunca cortaríamos la cadena de transmisión", ha añadido.