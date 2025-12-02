Agro.- Ordeig promete una "respuesta coordinada" ante la PPA en su reunión con alcaldes

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig en la reunión con alcaldes por la PPA - PRESIDENCIA

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, se ha reunido este martes con los alcaldes de los municipios afectados por las restricciones de la peste porcina africana (PPA) y ha prometido una "respuesta coordinada", informa el departamento en un comunicado.

A la reunión, que ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat, también han asistido el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

Ordeig ha subrayado que el Govern continúa dando una "respuesta coordinada, escuchando y recogiendo las inquietudes de los alcaldes y aportando toda la información necesaria para que sepan cómo actuar".

También ha manifestado que la PPA es una prioridad: "Una crisis sanitaria con un fuerte impacto sobre uno de los principales sectores de la economía catalana, y que los países exportadores están observando de cerca cómo gestionamos", y ha considerado clave la contención de la enfermedad en las próximas horas.

En cuanto a las recomendaciones a la ciudadanía y municipios, ha recordado la importancia de extremar la limpieza de papeleras y contenedores, situar los comederos de gatos en lugares elevados y exteriores, no alimentar a jabalíes, cerrar zonas de picnic y, en caso de encontrar un jabalí muerto, no tocarlo y avisar al 112.

AYUDAS AL SECTOR

Este martes, Ordeig ha anunciado en rueda de prensa que el Govern creará un grupo de expertos científicos para evaluar el estado de los ensayos de las vacunas de PPA y ha añadido que el Institut Català de Finances (ICF) contempla ayudas en estos casos.

Sobre las ayudas ha dicho que, en un anterior incidente, el Govern creó una línea de emergencia de 50 millones de euros a través del ICF que estará abierta para que todas las empresas y explotaciones que necesiten financiación, y el Govern ha informado de que ya está abierta y se pueden presentar solicitudes desde este martes.