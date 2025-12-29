El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha prometido "un trabajo continuado y más recursos" para controlar la fauna cinegética en Catalunya.

Lo ha dicho este lunes en una atención a los medios en respuesta a la 'tractorada' organizada por Unió de Pagesos para exigir un mayor control de la fauna salvaje que ha dado comienzo hacia las 9.30 horas desde Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera y Lleida con una marcha lenta para "colapsar" la C-25.

La jornada tiene lugar en un contexto marcado por la crisis de la peste porcina africana (PPA), con 27 positivos en jabalíes hallados en un radio de 6 kilómetros en el entorno de Collserola (Barcelona).

El conseller ha mostrado su "máxima comprensión y empatía" hacia el sector y ha asegurado que se está produciendo un cambio en la gestión de la fauna cinegética en Catalunya: "Hemos tomado ya muchas medidas por la PPA y los planes de control poblacional e intensificación de las capturas", ha especificado.

Ha puesto en valor que se están contabilizando cada semana las capturas de jabalíes, algo que no ocurría anteriormente, y ha reiterado el compromiso del Govern con "reducir un 50% la sobrepoblación" de esta especie.