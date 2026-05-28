Agro.- Ordeig reafirma la "coordinación absoluta" entre los agentes implicados en la campaña agraria

Primera reunión de la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària de Lleida de este año - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha reafirmado la "coordinación absoluta" entre las administraciones públicas, sector agroalimentario, sindicatos, ayuntamientos y entidades como objetivo para la nueva campaña agraria.

Lo ha dicho durante la primera reunión de la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària de Lleida de este año, acompañado de la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, y de la directora general de Coordinació Interdepartamental i Relacions amb l'Estat, Mònica Lafuente, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

"Este año las perspectivas de producción son globalmente positivas, pese a algunos episodios meteorológicos adversos", ha explicado Ordeig, ya que Lleida concentra el grueso de la producción catalana y es la demarcación que explica casi todo el crecimiento previsto: la producción podría alcanzar las 403.970 toneladas, un 14% más que en 2025.

La reunión ha servido para poner en común el 'Pla de Treball de la campanya agrària 2026', el documento que recoge las actuaciones transversales de los agentes implicados, con varias novedades en cuanto al número de dinamizadores disponibles, capacidad de alojamiento y movilidad.

MAYOR CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO

Respecto al alojamiento para las personas que llegan a Lleida buscando trabajo durante la campaña, este año incluye 11 equipamientos distribuidos en las comarcas del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Urgell y Les Garrigues, que suman 712 plazas.

Además, el Ayuntamiento de Lleida pondrá en servicio el Centre d'Atenció a Temporers, con capacidad para 32 persones, mientras que las 40 places disponibles en el albergue de Seròs, de titularidad privada, pasarán a ser operativas continuadamente desde mayo hasta septiembre.

A estos recursos hay que añadirles 100 plazas que la Paeria volverá a habilitar en el pabellón 3 de Fira de Lleida, las 90 de los 16 pisos de la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) y las 4 de alojamientos de urgencia para personas vulnerables en el albergue Jericó.

El conseller también ha anunciado que el Departament está trabajando, de forma coordinada con el sector agroalimentario, en la elaboración de las bases de la tercera convocatoria de las ayudas para inversiones destinadas al alojamiento de personas trabajadoras temporeras.

Gil ha destacado la atención a la vulnerabilidad como uno de los ejes principales de la gestión de la campaña agraria: "Todas las instituciones implicadas estamos haciendo un esfuerzo coordinado importante para resolver eventuales situaciones de alojamiento irregular".

DINAMIZADORES Y MOVILIDAD

Por su lado, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha habilitado la contratación de 87 dinamizadores, 10 más que en la campaña anterior, con contratos de 6 meses de duración.

En cuanto a la movilidad, el Govern ya aprobó la implantación de un segundo plan de choque del bus interurbano para reforzar la red de transporte público por carretera y dar respuesta a la creciente demanda del sistema, y uno de los corredores donde está previsto mejorar la oferta es el de La Granja d'Escarp - Alcarràs - Lleida.

515.700 DÍAS DE TRABAJO

Según las estimaciones de la Conselleria de necesidad de mano de obra, la campaña de este año requerirá casi 515.700 días de trabajo (los cálculos se realizan en base a la extracción de la DUN 2025 en cuanto a especies frutícolas, variedades y superficies declaradas, y explotación).

Asimismo, para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, de lunes a viernes de los meses de junio, julio y agosto estará operativa la comisaría de proximidad de los Mossos d'Esquadra en Aitona para facilitar la atención a la ciudadanía y la interposición de denuncias sin necesidad de desplazarse a Lleida.

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA

El subdelegado del Gobierno, José Crespín, ha afirmado que el proceso de regularización extraordinaria de personas migradas "ofrece una vía de incorporación laboral a un sector que cada año necesita trabajadoras y trabajadores para poder desarrollar con garantías la actividad agraria".

Según él, esto no sólo contribuye a ordenar y reforzar el mercado laboral, sino que también puede ayudar "a dar respuesta a una realidad social que a menudo coincide en el tiempo con la propia campaña agraria".