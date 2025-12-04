Agro.- Parés (Porcat): "Las granjas ya han hecho los deberes" pero pide reducir la cifra de jabalíes

Ricard Parés, director de la Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat). - RICARD PARÉS

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat), Ricard Parés, ha reivindicado que "las granjas ya han hecho los deberes" en materia de prevención y ahora es tarea de las administraciones reducir la población de jabalíes para eliminar el riesgo de un nuevo brote de peste porcina africana (PPA), en sus palabras.

"Se ha actuado bien y suficientemente rápido, pero lo que pedimos es que se reduzca la población de jabalíes, porque si no, aunque se elimine el brote actual, seguiremos en riesgo de que vuelva a suceder", ha explicado Parés este jueves en declaraciones a Europa Press.

Para el director de Porcat, el primer paso es contar con las medidas de prevención adecuadas, que, defiende, las granjas aplican desde hace años tanto en Catalunya como en el conjunto de España, y ahora se han intensificado.

La prevención evita la propagación de virus como la PPA en las granjas, pero también cualquier otro tipo de infección en las instalaciones, para lo que existen medidas estructurales, como un área perimetral cerrada, en la que no puedan entrar personas, vehículos o animales externos.

Además, las granjas también llevan a cabo prevenciones 'de manejo', como es la desinfección de todas las personas o vehículos que entren en las instalaciones, profundiza Parés.

PROTOCOLO EUROPEO

"El riesgo cero no existe, pero hemos y estamos haciendo todo lo posible para que no pase", relata el director de Porcat ante la posibilidad de que la PPA salte de los animales salvajes a las granjas.

Según el protocolo europeo, si un animal de una granja diera positivo, deberían sacrificarse todos los animales, junto con la posibilidad de aquellos en un determinado radio de protección, relata el director de la entidad.

DETECCIÓN Y AYUDAS

Una vez un animal se infecta, este fallece por el virus en un plazo de cinco y siete días, aunque sigue siendo infeccioso después, relata Parés, licenciado en veterinaria, y el virus, además, sobrevive aún más tiempo en el medio ambiente.

Una vez identificado un posible caso, ahora mismo el análisis se lleva a cabo en un laboratorio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pero en el caso de ser positivo, la muestra se analiza de nuevo en Madrid, lo que, "ante un volumen tan elevado como el actual, es lo que está generando retrasos".

"Que haya una línea prevista, ya es suficientemente importante", ha valorado positivamente Parés, en relación al paquete de ayudas de 10 millones de euros del Govern, ampliable a otros 10 millones, para hacer frente a las posibles consecuencias económicas del brote.