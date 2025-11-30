Agro.- Parlon destaca el "despliegue de choque" de Agents Rurals ante la peste porcina africana

Imagen del despliegue - @AGENTSRURALSCAT

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha destacado este domingo el "despliegue de choque" de los Agents Rurals en las tareas del Plan de contingencia del Departament de Agricultura ante la peste porcina africana.

"Hay que cumplir estrictamente con las restricciones de acceso a las zonas del radio de intervención" ante lo que ha calificado de alerta sanitaria, ha dicho en un mensaje de X recogido por Europa Press.

En otro mensaje, Agents Rurals han concretado que hacen "búsqueda y recogida de cadáveres de jabalí siguiendo protocolos estrictos".

Coordinan la operativa con más de 250 efectivos de Mossos, Guardia Urbana de Barcelona, Secretariat de les Federacions d'Agrupacions de Defensa Forestal (SFADF), Policía Local y Protecció Civil.

Este mismo domingo, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha insistido en la prohibición de ir a zonas restringidas del parque de Collserola (Barcelona), ha avisado de que "aquellos que pongan en riesgo las actuaciones de control cinegético o la propagación tendrán consecuencias" y ha recordado la necesidad de llamar al 112 si alguien encuentra animales muertos.