Patronales y ganaderos catalanes celebran "cubrir vacantes" con la regularización de migrantes

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las patronales Foment del Treball y Pimec y el sindicato agrario Unió de Pagesos han celebrado que la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes --unos 150.000 en Catalunya-- anunciada la semana pasada por el Gobierno permitirá a las empresas y el sector primario del territorio "cubrir vacantes" del tejido empresarial.

En declaraciones a Europa Press, las entidades valoran positivamente la medida desde enfoques distintos, como la necesidad de demostrar que estos migrantes ya trabajaban en España, la mejora de la competitividad y la productividad de las empresas o la urgente necesidad de mano de obra en los campos catalanes.

Sin embargo, solicitan que la incorporación de estas personal al mercado de trabajo se lleve a cabo de forma consensuada con los distintos sectores económicos y territorios con demanda estacional, como la campaña de la fruta en Lleida.

UNIÓ DE PAGESOS

La responsable de Temporeros y Convenio del Campo de Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha hecho hincapié en la necesidad de que los efectos de la regularización extraordinaria sean palpables antes de la nueva campaña agraria, que empieza aproximadamente en abril.

Según los cálculos del sindicato agrario, cada año se necesitan unas 40.000 personas que temporalmente --con contratos de unos 4 o 5 meses al año-- se incorporen a las vacantes en los campos catalanes, así como en las cámaras frigoríficas.

"Esta es una demanda que teníamos desde hace años para mucha gente que vive en situación irregular en España. Queremos que la sociedad nos mire con mejores ojos porque lo único que queremos es dar de comer", ha reivindicado Aixut.

La representante sindical ha argumentado que en el campo catalán cada vez cuesta más ser atractivo para los temporeros: "La película de 'Alcarrás' ya no es factible y esta vida nómada cada vez gusta menos. A los temporeros se les puede ofrecer un trabajo de 5 meses en Catalunya y luego van a otros puntos de España", ha lamentado.

FOMENT

Foment del Treball también celebra una medida que considera indispensable para incorporar 1,5 millones de inmigrantes al mercado de trabajo español en los próximos 10 años para preservar y mejorar la competitividad de la economía y cubrir las vacantes.

Un mes antes de anunciarse la medida, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, advirtió que los empresarios "necesitan la inmigración como el aire que respiran o el agua que beben todos los días".

Una vez anunciada, el líder de la patronal catalana ha alabado la "valentía" del Gobierno para que miles de personas puedan demostrar que estaban trabajando y con permisos dentro de la economía catalana y española, en sus palabras.

Finalmente, ha pedido que su incorporación se lleve a cabo "con consenso".

PIMEC

Por su parte, desde Pimec ponen énfasis en la importancia de esta medida en un contexto en el que las empresas de todos los sectores "tienen crecientes dificultades para encontrar personal y cubrir vacantes".

"Esta necesidad toma aún más sentido si se tiene en cuenta que España --al margen de Finlandia-- es el Estado comunitario con la tasa de paro más alta de la Unión Europea", aseveran.

Las fuentes de la patronal indica que esta realidad "evidencia un desajuste estructural entre oferta y demanda de competencias y reclama políticas de inclusión e integración laboral que acompañen a este proceso".

En este sentido, Pimec señala que el proceso de regularización "debe vincularse al empleo efectivo": contrato de trabajo o itinerarios de políticas activas de empleo con garantías, al tiempo que solicita recursos administrativos suficientes para gestionar esta regularización y los expedientes pendientes al mismo tiempo.