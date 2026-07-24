Ordeig durante la presentación del dispositivo del plan, en marzo - GENERALITAT DE CATALUNYA

LLEIDA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El plan de control poblacional del conejo que despliega la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en la Plana de Lleida registró 226.472 capturas en el primer año de su aplicación e indica "un cambio de tendencia en la reducción de daños".

Esta es una estrategia para hacer frente a la sobreabundancia de la especie y a su creciente impacto sobre la actividad agraria, informa la Generalitat en un comunicado este viernes.

Desde el inicio del plan, a mediados de junio y hasta el momento, se han encauzado 1.719 actuaciones por parte de titulares agrarios, 636 actuaciones de las áreas privadas de caza y 232 intervenciones directas con medios propios de la Conselleria.

El plan se aplica en un ámbito que incluye a 147 municipios de seis comarcas de la Plana de Lleida, con una extensión de más de 5.200 kilómetros cuadrados y la implicación de áreas cinegéticas.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha reiterado el compromiso del Govern "al seguir implementando medidas de gestión cinegética y aumentarlas, si es necesario".

"Hemos impulsado las medidas que el sector nos ha pedido, con el objetivo de reducir la sobreabundancia que causa estragos en la agricultura", ha añadido.

LÍNEAS DE AYUDA

La Conselleria también desplegó en 2025 un paquete de líneas de ayuda específicas para reducir el impacto económico de los daños sobre el sector agrario, impulsando las medidas de prevención y defensa que tuvo una respuesta muy elevada por parte de los titulares de las explotaciones agrarias.

Las solicitudes dirigidas a financiar la instalación de sistemas de protección han llegado a 146 beneficiarios, que han recibido un total de 1,02 millones de euros.