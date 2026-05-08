Archivo - Vista aérea de la planta de Pascual en Aranda de Duero (Burgos) - PASCUAL - Archivo

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la fábrica de Leche Pascual en Gurb (Barcelona) ha acusado a la empresa de vulnerar el derecho de huelga por desviar parte de la producción de la planta a otras instalaciones para "desactivar" los efectos de la huelga convocada el próximo 11 de mayo, informa el Col·lectiu Ronda este viernes en un comunicado.

El centenar de trabajadores de la fábrica anunció la convocatoria a finales de abril tras conocerse que Casa Tarradellas comprará la planta de Leche Pascual, y que se mantiene después de no llegar a un acuerdo en la mediación entre la empresa y la plantilla el pasado jueves.

Según la plantilla, la compañía iniciará este fin de semana el desmontaje y traslado de una de las líneas de la fábrica, lo que reduciría en un 50% la capacidad productiva de la misma, y que detallan podría haberse desviado a las instalaciones de Lecha Pascual en Aranda de Duero (Burgos) para "no verse afectada por el parón de los trabajadores de Gurb".

Por su parte, fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que el traslado de la maquinaria de envasado de leche se enmarca en un proceso de reorganización planificado y coordinado con antelación para no alterar el abastecimiento a los clientes.

En este sentido, subrayan que esta decisión "no tiene vinculación alguna con el ejercicio del derecho de huelga".

La empresa también subraya que los trabajadores de la planta de Gurb ya disponen de las ofertas individuales de empleo de Casa Tarradellas que garantizan el salario y la antigüedad, pero que han sido "rechazadas".