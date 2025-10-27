Agro.- La Producció Agrària Sostenible, seleccionada para participar en el Paris Peace Forum 2025

Archivo - La Producció Agrària Sostenible, seleccionada para participar en el Paris Peace Forum 2025. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Producció Agrària Sostenible (PAS), un proyecto del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, ha sido seleccionada para participar en el Paris Peace Forum, evento internacional que promueve soluciones a los grandes retos reales, informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

Una delegación del departamento, encabezada por la directora general de Agricultura y Ganadería, Rosa Altisent, participará los días 29 y 30 de octubre de 2025 en este foro.

La participación de la Generalitat ha sido posible gracias a la selección del proyecto Producció Agrària Sostenible, que facilita la compatibilización entre la producción de alimentos y la conservación de recursos naturales, como una de las 30 iniciativas más inspiradoras, entre más de 320 propuestas procedentes de 80 países.

Esta selección ofrece al Govern la oportunidad de presentar su experiencia en el foro, intercambiar conocimientos con expertos internacionales, y explorar nuevas alianzas para "avanzar hacia una agricultura más sostenible y resiliente".

La delegación catalana participará en espacios centrados en la innovación agraria, sostenibilidad y cooperación internacional, como el acto paralelo Atlas y UM6P, sobre prácticas agrícolas sostenibles, o una mesa redonda sobre innovaciones en agroecología, ganadería digital y sistemas alimentarios resilientes al clima.